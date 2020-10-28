كشفت قناة “Osn” عن البرومو التشويقي للحلقة المقبلة من برنامج “قعدة رجالة” والتي ستحل فيها الفنانة السورية أصالة نصري ضيفة على البرنامج الذي يقدمه كل من السوري قيس الشيخ نجيب والمصري خالد سليم واللبناني نيقولا معوض، السبت من كل أسبوع،.

وفاجأت أصالة مقدمي “قعدة رجالة” بإطلاق تصريحات جريئة كشفت فيها عن وجهة نظرها في بعض الأمور الخاصة بالرجال، إذْ وجهت هجومًا قاسيًا عليهم حيث بدأ البرومو بقولها: “الرجالة ما فيهم أي عقل”.

ويبدو أن أصالة كانت تتحدث عن التجارب التي مرّت بها، حيث حاول قيس الشيخ نجيب استفزازها بكلمات من نوعية: “كل الرجال”، لتقر بذلك وتفتح قلبها لتتحدث أيضًا عن مواضيع مختلفة واجهتها بعد الانفصال والمشاعر المتضاربة من حب وخيانة ووجع وحزن.

وحاول مقدمو البرنامج الدفاع عن أنفسهم والرجال بشكل عام، في محاولة لإثبات أن ليس كل الرجال مثلما تظن أصالة، وأن قلب الرجل أكثر مرونة وبإمكانه تقبّل الكثير من الاحتمالات، غير أن أصالة، تمسّكت برأيها حتى النهاية، معلقة على قول قيس: “قلب الرجل مفتوح على كل الاحتمالات”، قائلة: “تبًا لهذا القلب”.