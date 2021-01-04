شاركت الفنانة السورية اصالة مقاطع فيديو مع متابعيها على حسابها على انستغرام ظهرت فيها مع ابنتها شام الذهبي وهما تغنيان داخل السيارة بعض الاغاني الوطنية.

وبدت اصالة مع ابنتها شام في الفيديو، الذي شاركته عبر خاصية الستوريز، في غاية الانسجام وهما تغنيان أغنية “هذه دمشق”.

كما ظهرتا في مقطع اخر وهما تغنيان اغنية “بتنفس حرية” للفنانة اللبنانية جوليا بطرس بينما كانت اصالة تشير الى نفسها اثناء غناء “انا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوا”.

ويعتبر هذا الظهور الاول لاصالة بعد ازمتها الاخيرة بسبب ظهور طليفها المخرج طارق العريان بشكل علني مع العارضة نيكول سعفان.

غير ان الفيديو اثار اعتراض بعض المتابعين خاصة وانه ترافق بعد ايام قليلة على وفاة المخرج السوري حاتم علي.