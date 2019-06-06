شاهد.. اصالة تواصل هجومها على انغام: “سقط احترامي لها”

مرة جديدة، انتقدت الفنانة السورية اصالة زميلتها وصديقتها السابقة الفنانة المصرية انغام على خلفية زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، طليق ابن شقيقة طارق العريان.

جاء كلام اصالة في حلقة الامس من برنامج “توأم روحي” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان عبر قناة bein drama، حيث رافقها في الحلقة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان.

وردا على سؤال من نيشان، قالت اصالة عن علاقتها بأنغام “عندي شعور مش لطيف اتجاهها سقط الاحترام”.

وتحدثت اصالة عن ردة فعلها عندما سمعت بخبر زواج انغام من أحمد إبراهيم، وقالت إنها لم تصدق الخبر، بل كانت تقول لكل من حولها إن هذا الأمر غير صحيح وأن أنغام مستحيل أن تفعل هذا وأن تقع في هذا الخطأ الكبير.

وأكدت أنها حتى وإن انفصلت أنغام عن أحمد إبراهيم لن تعود علاقتهما كما في السابق، موضحة أنها لم تتصل بها لتستفسر عما حدث لأن صدمتها كانت كبيرة.

وبررت اصالة غضبها من انغام قائلة “أن الصبية التي خرب بيتها هي ابنة الأخت الوحيدة لطارق العريان، موضحة أنها ألغت متابعة أنغام عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور تأكدها من الخبر”.

يذكر أن خبر زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم انتشر يوم 18 فبراير مع طرحها لأحدث ألبوماتها “حالة خاصة جدا”.