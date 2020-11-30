أقامت الفنانة السورية جومانا مراد وزوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو حفلا بمناسبة عيد ميلاد الاخير حضره مجموعة كبيرة من نجوم الفن كان منهم الفنانة السورية اصالة والفنانة المغربية جنات والفنان المصري هاني شاكر والفنانة المصرية يسرا.

وقد خطفتا اصالة وجنات الانظار بعد ظهورها وهما يرقصان معا بانسجام حيث نشرت جنات الفيديو عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليه: “أنا وصولا ..ليلة رائعة”، وظهرت جنات وهي ممسكة بيد أصالة وتغنيان سويا أغنية بنت أكابر بمشاركة بعض الفنانين.

كما نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، عبر حسابها على “انستغرام”، أكثر من فيديو وصورة للاحتفال بعيد ميلاد المنتج جمال العدل، وكذلك ربيع بسيسو زوج الفنانة جومانا مراد، وظهرت العديد من الصور على كعكات عيد الميلاد لكل من الثنائي وكذلك بعض صور العمل الدرامي الأخير لجومانا مراد هو “خيانة عهد”.

وشهد الحفل أجواء احتفالية وغناء من قبل المحتفين، كما تواجد العديد من النجوم تتقدمهم الفنانة يسرا، والفنان الكبير هاني شاكر وزوجته، وأصالة، والسيناريست تامر حبيب، وعلقت بوسي شلبي على الفيديوهات والصور وقدمت التهاني لكل من الفنانة جومانا مراد وزوجها والمنتج جمال العدل.

كما ظهرت جومانا مراد والحاضرين في الحفل مع هاني شاكر وهم يغنون أكثر من أغنية له من بينها الديو الجديد الذي جمعه مع الفنان أحمد سعد “يا بخته” .

وكانت جومانا مراد قد تزوجت من ربيع بسيسو في عام 2013 ورزقت منه بـ3 أبناء حيث كشفت في الفترة الأخيرة عن طفليها علي وديانا بعدما فاجئت الفنانة السورية الجمهور بهذا الخبر حيث لم تعلن من قبل عن حملها واستعدادها للولادة، وقالت لبرنامج “ام بي سي ترينيدغ” المعروض على قناة “