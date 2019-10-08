شاهد… اطلالة صافيناز في احدث حفلاتها في ميلانو!

كشفت الراقصة صافيناز عن احيائها مؤخرا حفل في مدينة ميلانو الايطالية وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت صافيناز مجموعة الصور ظهرت فيهم ببدلة رقص زرقاء وعلقت قائلة: “احلى حفلة في ميلانو في ايطاليا”.
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Ala hafla fe Italy 🇮🇹 Milano 😉Sofinar 🧜♀️Sofinaz🧜♀️sofi🧜♀️
كما نشرت صافيناز مقطع فيديو اثناء تبضعها في احد المراكز التجارية في ميلانو.
يذكر أن صافيناز كانت قد أعلنت مؤخرًا عن عدم إحياءها لأي حفلات رفض في الأفراح، أو حفلات راقصة داخل مصر بسبب ارتفاع سعر التراخيص التي تستخرجها من أجل إحياء حفلتها، موضحة أن أرباح تلك الحفلات تذهب جميعها للتراخيص بعد ارتفاع أسعارها.