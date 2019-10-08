الصفحة الرئيسية فن شاهد… اطلالة صافيناز في احدث حفلاتها في ميلانو!

شاهد… اطلالة صافيناز في احدث حفلاتها في ميلانو!

بواسطة -
0 47
الراقصة صافيناز

الراقصة صافيناز

كشفت الراقصة صافيناز عن احيائها مؤخرا حفل في مدينة ميلانو الايطالية وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صافيناز مجموعة الصور ظهرت فيهم ببدلة رقص زرقاء وعلقت قائلة: “احلى حفلة في ميلانو في ايطاليا”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Ala hafla fe Italy 🇮🇹 Milano 😉Sofinar 🧜‍♀️Sofinaz🧜‍♀️sofi🧜‍♀️

A post shared by Sofinar صوفينار (@sofi_grig77) on

كما نشرت صافيناز مقطع فيديو اثناء تبضعها في احد المراكز التجارية في ميلانو.

يذكر أن صافيناز كانت قد أعلنت مؤخرًا عن عدم إحياءها لأي حفلات رفض في الأفراح، أو حفلات راقصة داخل مصر بسبب ارتفاع سعر التراخيص التي تستخرجها من أجل إحياء حفلتها، موضحة أن أرباح تلك الحفلات تذهب جميعها للتراخيص بعد ارتفاع أسعارها.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.