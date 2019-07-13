شاهد.. اعلامية سعودية تحرج خالد سليم: “ايش هالجمال يخرب بيت ابو كده”

تعرض الفنان المصري خالد سليم لموقف محرج من الإعلامية السعودية روزانا اليامي، على هامش تواجده مع الدمية ”أبلة فاهيتا“، لتقديم فعالية فنية فكاهية ضمن فعاليات موسم جدة.

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فقد فاجأت روزانا اليامي الفنان المصري لحظة دخوله غرفة الاستراحه بوصلة غزل جريئة اذ قالت: “إيش هالجمال يخرب بيت أبو كده”.

وقد بدت علامات الحياء واضحة على وجه خالد سليم بسبب وصلة الغزل الجريئة، وهو ما جعله يرد عليها قائلًا: “هو أنا هلاقيها منك ولا من أبلة فاهيتا”.

غير ان ذلك لم يمنع روزانا اليامي من متابعة غزلها الجريء اذ اضافت “لا مش طبيعي جمال صوتك واحساسك وذوقك ولطفك وشكلك يعني انت شيء متكامل”.