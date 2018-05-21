شاهد.. الأميرة شارلوت تخطف الأنظار بتصرفاتها الغريبة بحفل زفاف عمها زفاف الأمير هاري

خطفت الأميرة شارلوت ابنة الأمير ويليام وكيت ميدلتون ، الأنظار حولها، لجرأتها ورقتها ، خلال حفل زفاف الأمير هاري الملكي على الممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

حيث التقطت الكاميرات حركات طريفة وملفتة للنظر للأميرة شارلوت التي تبلغ من العمر 3 سنوات تعبر عن شخصيتها وجاذبيتها، وقدرتها على الحضور.

وظهرت شارلوت في أحد الصور وهي تٌخرج لسانها أمام عدسات الكاميرات فور خروجها من السيارة، ثم وقفت صامدة دون خوف أو رهبة لالتقاط الصور، فظهرت وهي ترفع ثيابها، وكأنها تستعرض ساقيها وحذائها، وتلوح للحضور، وذلك قبل دخولها قاعة الزفاف.

والتقطت الكاميرات لقطة أخرى للأميرة الجميلة، وهي تقف ضمن وصيفات العروس الصغيرات، ولكنها حاولت التقدم على العروس نفسها بممر الزفاف.