شاهد… الأمير هاري في موقف محرج بعد رد فعل محجبة على قبلته!

تعرض الأمير هاري لموقف لا يحسد عليه، حينما حاول إلقاء التحية على سيدة محجبة من خلال تقبيلها بالطريقة المعتادة، إلا أنها دفعته برفق في محاولة منها لمنعه من تصرفه.

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حدث الأمر، خلال حضور الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل مع والدتها فعالية إطلاق كتاب جديد عن الطبخ في قصر كنسينغتون في لندن.

وخلال التقاء الأمير مع متطوعات في مجال الطهي لإعداد الطعام الطازج لعائلاتهن وجيرانهن بالقرب من برج غرينفيل المنكوب غربي لندن، ابتكر هاري أسلوباً جديداً لتقبيل محجبة، مقدماً وإياها على ارسال القبل في الهواء، ما اثار ضحك الموجودين.

وحمل الكتاب عنوان “معا: كتاب طهي الحي”، ويضم 50 وصفة تقدمها نساء تأثرت حياتهن بحادث حريق برج غرينفيل في عام 2017 الماضي، والذي قتل فيه العشرات.

ويتميز الكتاب بوجود وصفات أطعمة عائلية من أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط.