شاهد.. الإفراج عن النجم الهندي سلمان خان بعد سجنه يومين

أفرجت محكمة هندية يوم السبت، عن نجم بوليوود سلمان خان بكفالة بعدما أمضى اليومين الماضيين في السجن، عقب إدانته بتهمة صيد الغزلان في محمية للحياة البرية قبل عشرين عاماً.

وأمر القاضي رافيندرا كومار جوشي يوم السبت بأن يدفع خان غرامة قيمتها 50 ألف روبية (770 دولارا)، قبل إطلاق سراحه في بلدة جودبور غربي الهند.

وكانت محكمة قضت بسجنه الخميس لمدة خمس سنوات لإدانته بالصيد غير المشروع.

وقال ماهيش بورا محامي خان للصحفيين إن الممثل سيخرج السبت من السجن بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأطلق محبو خان الألعاب النارية أمام منزله في مومباي وأمام المحكمة في جودبور في ولاية راجاستان بشمال غرب البلاد بعد أن صدر قرار الإفراج عنه بكفالة.

وأدين خان (52 عاما) بانتهاك قانون الحياة البرية بقتل ظبي أسود من الأنواع المهددة بالانقراض في قضية ترجع لعام 1998.

وأقام الدعوى ضد خان أفراد من قبيلة بيشنوي، وهي طائفة دينية تقدس الظباء السوداء، وتحاول مقاضاة خان منذ نحو عقدين.

وقال ماهيبال بيشنوي وهو محام يمثل القبيلة للصحفيين إنه لن يتم السماح للممثل بمغادرة البلاد دون إذن من المحكمة.

وقرار الإدانة اليوم ليس أول عهد خان بالمحاكم، ففي عام 2015 ألغت محكمة مومباي العليا حكما بإدانته في قضية دهس مجموعة من الأشخاص كانوا نائمين على ممشى مما تسبب في مصرع شخص وإصابة أربعة.

وفي العام الماضي برأت محكمة أخرى في جودبور الممثل من قضية صيد غير قانوني أخرى مستندة على نقص الأدلة.

واشتهر خان بأداء دور البطولة في سلسلة من الأفلام الناجحة خلال السنوات القليلة الماضية. وحقق أحدث أفلامه في ديسمبر/كانون الأول (52 مليون دولار) في شباك التذاكر.