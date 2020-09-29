تشاغلا شيمشك نجمة تركية شابة في مقتبل العمر أبهرت جمهورها حين قدمت شخصية زهرة من المسلسل التركي المدبلج “زهرة القصر”. وعادت هذه الأيام لتبه جمهورها بصور أنيقة تبرز جمالها بعدما كبرت ومر على عرض المسلسل سنوات.

وامتازت كاغلا سيمسيك بجمالها الأخاذ وطبيعتها في تقديمها لدورها في المسلسل فهي تروي قصة فتاة قاصر أجبرت على الزواج وحرمت من الحياة الطبيعية كطفلة. عدد كبير من جمهور مسلسل زهرة القصر يجهلون أن كاغلا سيمسيك قدمت دوراً مميزاً في طفولتها عبر مسلسل “لحظة واع” بحيث كانت هي وشقيقتها تدعيان ب “غنى وياسمين” اللاتي يتعرضن لهموم الحياة باكراً بسبب مرض والدتهم بالسرطان.

وعادت تشاغلا شيمشك لخطف الاضواء ولكن هذه المرة من بوابة تطبيق “تيك توك” بعد ان ظهرت وهي ترقص على أحدث اغاني الفنان المصري محمد رمضان.

فقد ظهرت تشاغلا شيمشك في احد هذه الفيديوهات وهي ترقص على اغنية “يا حبيبي” التي غناها محمد رمضان مع ميتري جيمس .

وقد لاقت هذه المقاطع تفاعلا واسعا خاصة من المتابعين العرب الذي اشادوا برقصها فيما اشاد اخرون بالفنان محمد رمضان والتي تلقى اغانيه رواجا واسعا وتخطت حدود العالم العربي التصل الى تركيا وغيرها.