نشرت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” مقطع فيديو لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ولادتها لطفلتها الثانية والتي كشفت من خلاله عن إسم مولودتها .

وظهرت دنيا بطمة في الفيديو وهي على سرير المستشفى بعد الولادة وأشارت إلى أنها اختارت إسم ” ليلى روز ” لإبنتها تيمناً بإسم والدتها السيدة ليلى أتاسي .

وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” الحمد لله عسلامتي .. اليوم رزقنا الله بفرحة كبيرة وأميرة ما أحلاها الله يحميها إسمها ليلى روز على إسم الغالية أمي .. الحمد لله عسلامتك حبيية مامي ” .

يذكر أن المنتج البحريني ” محمد الترك ” زوج دنيا بطمة كان قد أعلن يوم أمس الأحد عن خبر استقبالهما لإبنتهما الثانية فلديهما إبنتهم ” غزل ” التي ولدت في عام 2017 .