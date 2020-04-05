شاهد.. التونسية عائشة بن احمد في وصلة رقص: “لو الدنيا ترجع بينا حتى ثانية وحدة”

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن احمد مقطع فيديو من اجواء قضاء وقتها في فترة العزل المنزلي.

ونشرت عائشة بن احمد مقطع الفيديو عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت وهي ترقص على أنغام اغنية “Safari” للمغني “J Balvin”.

وعلقت عائشة على الفيديو كاتبة: “لو الدنيا ترجع بينا حتى ثانية وحدة ، برشا حاجات كنا نقدروا نغيروهم …”.

الجدير ذكره ان عائشة بن أحمد اعربت مؤخرا عن سعادتها بردود الأفعال حول فيلمها السينمائي “الفلوس” مع الفنان المصري تامر حسني الذي عرض في السينمات المصرية والعربية وحقق نجاحات كبيرة على المستوى الجماهيري وشباك التذاكر.