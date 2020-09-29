حالة من الصدمة والحزن خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان الديوان الاميري الكويتي رسميا عن وفاة الشيخ صباح الاحمد الصباح.

في حين اختار البعض التعبير عن حزنه بالكلمات، فإن الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود ظهرت في فيديو وهي تبكي وتقول “كنت ناطرة احد يطلع ينفي الخبر ما قادرة اصدق”.

وعلقت الدكتورة خلود على الفيديو كاتبة: “بابا صباح حبيبي ابوي الغالي الله يرحمك.. تكفه لا تروح احس روحي بتطلع مو مصدقة بابا صباح شلوو تروح وتخلينا احنا عيالك يتامى من غيرك”.

وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن، اليوم الثلاثاء. عن وفاة الشيخ صباح الاحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما اثناء تلقيه العلاج في الولايات المتحدة الامريكية.