شاهد.. الدكتورة خلود تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: “ثمرة حبنا وحياتنا كبرت”

احتفلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود وزوجها الموديل امين بعيد ميلاد ابنتهما خلود.
وقد نشرت الدكتورة خلود، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور وفيديوهات من المناسبة.
وقد علقت خلود على احد هذه الصور بالقول: “اليووووووم ثمرة حبناااااااا و حبيبتناااااا كبرت و صار عمرها سنتين اول ثمرة حب اثمرت و نورت حياتنا الحمدالله يارب على هالنعمة اللي عطيتنا اياها … خلود الصغيرة الجميلة شبيهة ابوها و حبيبة امها”.
وتابعت الدكتورة خلود قائلة: “بنتنا كبرت معاكم و حبيتوها اهي بنتكم تذكرون اول ما طلعتها لكم قلتلكم هاذي بنتكم ديروبالكم عليهااااا و دايماً ادعولها و فعلاً حبيتوها و دايما تدعون لها و تخافون عليها وايد”.
وختمت خلود كلامها بتوجيه رسالة الى زوجها امين قائلة: “حبيبي امين الله يخليك لي و يخليك حق عيالك و نشوفهم يكبرون جدام عينا و ينجحوووون و يرفعون راسناااااا و تفتخر فيهم .”
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. اليووووووم ثمرة حبناااااااا و حبيبتناااااا كبرت و صار عمرها سنتين 🎂🍧🎊🎀🎉 . اول ثمرة حب اثمرت و نورت حياتنا الحمدالله يارب على هالنعمة اللي عطيتنا اياها . خلود الصغيرة الجميلة شبيهة ابوها و حبيبة امها 🎂💗🎊 . بنتنا كبرت معاكم و حبيتوها اهي بنتكم تذكرون اول ما طلعتها لكم قلتلكم هاذي بنتكم ديروبالكم عليهااااا و دايماً ادعولها و فعلاً حبيتوها و دايما تدعون لها و تخافون عليها وايد😍 . . ماشاءالله الايام الحلوة تمر بسرعه و الوقت معاها يمر بسرعه . اليوم بنتكم صار عمرها سنتين 🍧🍧 . . كل عاااااام و خلودي الصغيرة بخييييييييير . 🎂🍧🎉🎀🎊💗20/6/2019 . حبيبي امين الله يخليك لي و يخليك حق عيالك و نشوفهم يكبرون جدام عينا و ينجحوووون و يرفعون راسناااااا و تفتخر فيهم . 💙💉🎉🎊🎂🍧🎈🎁 . #خلود_الصغيرة #دكتورة_خلود #خلود_امين
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. سنه جديده منّ عمرها تعانقها اليوم، يارب اكتب لها السعاده واحفظها في يوم ميلادها 🎂🎊🎉🍧💙🎁🎈 . اجمل تاريخ بالعالم ٢٠/٦/٢٠١٩ . و احلى يوم و الطف و اجمل انسانة بالحياة انولدت و زادت حياتنا جمال و سعادة و حب . @princess_kholodiii
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. و هالمره عيد ميلاد خلودي الصغيرة غيييير لانه مع خواتها التوأم ليان و ليليان 🎀💗 . . انه ليس كيوي انه راس ليان و ليليان 😂حياتي الشقراوتان . . . و خلودي دودي بعض التوأم الثالث بس كان نايم ما حبينا نزعجه وايد شايف عمره😂💙 . . الله يحفظ لنا توائمنا و يحفظ خلودي الصغيرة و يحفظ عيالكم 💙🎀🍧💗 . . . #خلود_الصغيرة #دكتورة_خلود #خلود_امين . .