شاهد.. الدكتورة خلود تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: “ثمرة حبنا وحياتنا كبرت”

احتفلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود وزوجها الموديل امين بعيد ميلاد ابنتهما خلود.

وقد نشرت الدكتورة خلود، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور وفيديوهات من المناسبة.

وقد علقت خلود على احد هذه الصور بالقول: “اليووووووم ثمرة حبناااااااا و حبيبتناااااا كبرت و صار عمرها سنتين اول ثمرة حب اثمرت و نورت حياتنا الحمدالله يارب على هالنعمة اللي عطيتنا اياها … خلود الصغيرة الجميلة شبيهة ابوها و حبيبة امها”.

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وتابعت الدكتورة خلود قائلة: “بنتنا كبرت معاكم و حبيتوها اهي بنتكم تذكرون اول ما طلعتها لكم قلتلكم هاذي بنتكم ديروبالكم عليهااااا و دايماً ادعولها و فعلاً حبيتوها و دايما تدعون لها و تخافون عليها وايد”.

وختمت خلود كلامها بتوجيه رسالة الى زوجها امين قائلة: “حبيبي امين الله يخليك لي و يخليك حق عيالك و نشوفهم يكبرون جدام عينا و ينجحوووون و يرفعون راسناااااا و تفتخر فيهم .”