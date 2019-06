شاهد.. الدكتورة خلود تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: “ثمرة حبنا وحياتنا كبرت”

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

. اليووووووم ثمرة حبناااااااا و حبيبتناااااا كبرت و صار عمرها سنتين 🎂🍧🎊🎀🎉 . اول ثمرة حب اثمرت و نورت حياتنا الحمدالله يارب على هالنعمة اللي عطيتنا اياها . خلود الصغيرة الجميلة شبيهة ابوها و حبيبة امها 🎂💗🎊 . بنتنا كبرت معاكم و حبيتوها اهي بنتكم تذكرون اول ما طلعتها لكم قلتلكم هاذي بنتكم ديروبالكم عليهااااا و دايماً ادعولها و فعلاً حبيتوها و دايما تدعون لها و تخافون عليها وايد😍 . . ماشاءالله الايام الحلوة تمر بسرعه و الوقت معاها يمر بسرعه . اليوم بنتكم صار عمرها سنتين 🍧🍧 . . كل عاااااام و خلودي الصغيرة بخييييييييير . 🎂🍧🎉🎀🎊💗20/6/2019 . حبيبي امين الله يخليك لي و يخليك حق عيالك و نشوفهم يكبرون جدام عينا و ينجحوووون و يرفعون راسناااااا و تفتخر فيهم . 💙💉🎉🎊🎂🍧🎈🎁 . #خلود_الصغيرة #دكتورة_خلود #خلود_امين