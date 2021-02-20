عبرت الراقصة اللبنانية اليسا عن اعجابها بشخصية زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، وذلك خلال استضافتها في برنامج “مع الفارس” الذي يقدمه الاعلامي نزار الفارس على قناة الرشيد العراقية.

كلام الراقصة اليسار، جاء ردا على سؤال حول معرفتها بالاعلاميين والسياسيين العراقيين لترد قائلة “بعرف السيد مقتدى” وتابعت “مين ما بيعرفه؟ نزلوا عالمظاهرات تشتغل الدنيا وشخصيته قوية وبسيطر”.

واضافت انها بحثت عن برجه واكتشفت انه “أسد ” وقالت “برجه ناري وانا برجي ناري كمان”.

وفاجأت الراقصة إليسار الإعلامي نزار الفارس، بالإعلان عن أنها وعلى الرغم من أنها من الديانة المسيحية إلا أن إيمانها كبير بالقرآن الكريم.

وقالت اليسار: “راحتي النفسية أن استمع إلى سورة “البقرة” قبل صعودي إلى المسرح، واقرأ المعوذات وأنا ارتدي العباءة قبل صعودي إلى المسرح خوفا من الحسد والعين وحماية لنفسي لكي لا أتعرض لأي عارض صحي أثناء وصلتي”.

يُذكر أن الإعلامي نزار الفارس كان قد صرح في إحدى مقابلاته الصحفية أنه جرى الاتفاق مع الراقصة إليسار، قبل تسجيل الحوار، على ارتداء ملابس معتدلة بعيدًا عن مواصفات بدلة الرقص، تخوفا من حدوث رد فعل هجومي من قِبل الجمهور، وهو الأمر الذي رحبت به الراقصة على الفور.