شاركت الراقصة جوهرة متابعيها مقطع فيديو طريف ظهرت فيه مع المطرب الشعبى المصري عمر كمال، وهى تقوم بتعليمه الغناء باللغة الروسية.

وقال عمر كمال في الفيديو، “طبعا بعد ما ربنا كرمنى ونجحت فى المهرجانات، وبغنى أغانى مهرجانات، فجوهرة هتعلمنى مهرجانات روسى”.

وبالفعل بدأت جوهرة فى تلقين عمر كمال كلمات أغنية باللغة الروسية والذى فشل تماما فى غنائها.

من ناحية أخرى، نشر عمر كمال أغنية جديدة له تجمع كلماتها بين اللهجتين المصرية واللبنانية جمعته مع المطرب سامر أحمد، بعنوان “أصلى ولا صيني” وهي من كلمات سامر أحمد، وألحان وليد سامي.