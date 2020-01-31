شاهد..الراقصة دينا تخطف الانظار في زفة عروسين!

تحرص الفنانة والراقصة المصرية دينا على مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو وصور من حفلات الاعراس التي تحييها وخاصة زفات العرسان.
وقد نشرت دينا مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء تقديمها وصلة رقص في زفة عروسين وعلقت قائلة: “عقبال كل البنات”.
وكانت دينا قد تألقت في جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة باللون البيج ، ونسقت دينا معه بالطو طويل فرو باللون البني.
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Lovely morning ❤️❤️❤️ ❤️ #dina #dinadancer #dinabellydance #art #music #dance #bellydance