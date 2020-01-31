الصفحة الرئيسية فن شاهد..الراقصة دينا تخطف الانظار في زفة عروسين!

شاهد..الراقصة دينا تخطف الانظار في زفة عروسين!

بواسطة -
0 61
الراقصة دينا تزف عروسين

الراقصة دينا تزف عروسين

تحرص الفنانة والراقصة المصرية دينا على مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو وصور من حفلات الاعراس التي تحييها وخاصة زفات العرسان.

وقد نشرت دينا مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء تقديمها وصلة رقص في زفة عروسين وعلقت قائلة: “عقبال كل البنات”.

وكانت دينا قد تألقت في جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة باللون البيج ، ونسقت دينا معه بالطو طويل فرو باللون البني.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Lovely morning ❤️❤️❤️ ❤️ #dina #dinadancer #dinabellydance #art #music #dance #bellydance

A post shared by Dina دينا (@dinadancerofficial) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.