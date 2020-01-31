شاهد..الراقصة دينا تخطف الانظار في زفة عروسين!

تحرص الفنانة والراقصة المصرية دينا على مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو وصور من حفلات الاعراس التي تحييها وخاصة زفات العرسان.

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وقد نشرت دينا مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء تقديمها وصلة رقص في زفة عروسين وعلقت قائلة: “عقبال كل البنات”.

وكانت دينا قد تألقت في جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة باللون البيج ، ونسقت دينا معه بالطو طويل فرو باللون البني.