تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو للمشهورة أميرة الناصر ظهرت فيه وهي تعلن عن تحديها لمواطنتها سعاد جابر على على هاشتاغ #اميره_الناصر_تتحدي_سعاد_جابر.

وظهرت أميرة الناصر في الفيديو هي تقول “أبي أتحدى انا سعاد بنت جابر انها تطلع وتتكلم ليش اعتذرت وليش صديقاتها قالوا ان حسابها مهكر”.

#اميره_الناصر_تتحدي_سعاد_جابر

مقطع فيديو متداول بين المغردين من حساب #اميره_الناصر تتحدى #سعاد_جابر بأن تطلع وتتكلم عن سبب طلاقها!!! pic.twitter.com/4hvwBAccdl — وش سـالفة الهاشتاق! (@abt_tag) March 29, 2021

وتابعت “نبغي نفهم هل هي تطلقت من زوجها او لا انا اتحداها انها تطلع وتتكلم في هذا الموضوع اميرة الناصر تتحداك يا سعاد بنت جابر انك تكلمي في موضوعك اللى انت طرحيته في السوشيال ميديا لأنه لم يعد خاص وصار عام للناس جميعا”.

يذكر ان سعاد جابر قد اثارت ضجة سابقا بموضوع طلاقها من زوجها نادر النادر ثم ظهورها في مقطع فيديو وهي تعتذر منه وتطلب ان يسامحها.

#سعاد_تعتذر_لنادر



This is why it is trending pic.twitter.com/hUrpBVEUTd — وش سالفة الهاشتاق ؟ (@AbtTag) March 4, 2021

وقالت ”سعاد الجابر”، في الفيديو:” اعتراف بسيط وخفيف لأول مرة أقولها طبعا انا اللي طلبت من أبو راشد الانفصال وأنا أعترف بخطئي”.

وأضافت:” أتمنى من أبو راشد يقبل منى هذا الاعتذار ونرجع مثل الأول وأحسن بالحلوة وبالمرة، وبأيام قادمة جميلة”.