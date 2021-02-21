أثارت المشهورة السعودية “أميرة الناصر” الجدل بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تعلن عن خلعها للحجاب بعد انفصالها عن زوجها مشعل الخالدي.

وقالت “الناصر” إن الحجاب كان ظالمها ويظهرها “عجوزة”، مضيفة: “بعد أن انفصلت بشكل رسمي عن مشعل الخالدي بشوف حياتي “.

كما ظهرت في مقطع آخر هاجمت طليقها ووصفته بالمريض والمعقد ووجهت له مجموعة من الانتقادات، مشيرة إلى أن بعض الأطراف تدخلوا لإعادتها له في المرة الأولى، لكنها لن تتزوج ثانيا إذا كان كل الرجال مثله، بحسب وصفها. وقالت “كان مريض وتحملته بما فيه الكفاية.. إنسان معقد .. بعيش حياتي.. الحين أنا حرة في نفسي أنا ولدت”. وأضافت: “انظلمت منك يا نذل ، مرارتي انفقعت منك، انقلع الله لا يردك، ليته يسوى” وتابعت: “إذا كل الرجال زيه، عمري ما هتزوج، وأجبرت على إني أرجع له بعد الطلاق أول مرة، وأقسم بالله باس يدي ورجلي عشان أرجع له”.

وقد أثار ظهور أميرة الناصر بدون حجاب الجدل بين من اعتبر ذلك حرية شخصية وبين من أكد انه فرض حيث كتب احدهم “هذي حريتها الشخصية في أرتداء الحجاب أو نزعة لكن ليس من حقها الأسائة بألفلظ غير لائقة عن الحجاب بوصفة أنه كان ظالمها ومخليها عجوزة لأن ليس للحجاب دخل في ذلك” فيما رد اخرون بالقول “الحجاب فرض وليس حرية”.

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه على اساس الشعر مقـ.طوع من جسمج — الهَنُوف (@ax49_1) February 21, 2021

لا الدين مافيه حريه .. خي اللي تبي شهره قالت اشيل الحجاب مسكينه.. اللهم لاشماته بس — سارة. (@sara199790) February 21, 2021

يذكر أن أميرة الناصر كانت قد دافعت، منذ فترة، عن زوجها مشعل الخالدي بشأن رفع هاشتاغ ضده من رواد تويتر باسم #مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات معقبًة: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي رفع الهاشتاغ مشعل كان يقصدني أنا وميقصدش الإساءة للبنات هو قال أميرة الناصر ترجع ما ترجع شيء يخصها”.

وأردفت أميرة الناصر قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل على خرابين البيت اللي جالسين يدورون فتن ومشاكل وكذب وتأليف ومطلعين تريندات هذه كلها عشان تدمرون حياة الشخص.. مشعل قصدني أنا ما قصد أي أحد.. بليز ما تتكلمون غلط على هذا الشخص هو أبو عيالي وما جاب طاري أي بنت”.

#مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات. مشعل قصد اميرة الناصر والناس تحب تأذي وتظلم ومشعل اعتذر ل اميرة وانتهى pic.twitter.com/in75XnKk6D — وصلات من المشاهير (@mrem2128) January 15, 2021