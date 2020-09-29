تصدرت خبيرة التجميل السعودية العنود عبدالله قائمة الترند على موقع تويتر لليوم الثاني على التوالي في السعودية بعد ظهورها في فيديو ردت فيه على الشباب الذين يرسلون لها رسائل على الخاص بهدف الزواج منها.

وكانت العنود عبد الله نشرت امس مجموعة فيديوهات على حسابها بتطبيق سنا شات تحدثت فيه عن تلقيها مراسلات من بعض الرجال لطلب يدها للزواج وهو ما قالت عنه: “عض الشباب الله يهديهم يدخلون لي على الخاص “دايريكت” .. عنود ابي اتزوجك .. يا عالم انا ما ابي اتزوج .. ولو فكرت بيوم من الأيام بالزواج ما راح اتزوج بهذي الطريقة، فلا حدي يتعب نفسه ويقعد يكتب، لا أقلل من قيمة وقدر الشباب ولكن ادعوهم للكف عن مثل هذه التصرفات”.

وعادت العنود اليوم للظهور على سناب شات حيث علقت على الضجة التي أثارتها أمس بتصريحاتها وقالت: “تفاجئت أمس بتصدر اسمي الترند ليش.. أنا ما أسأت لحد أنا فقط علقت على بعض طلبات الزواج التي ترسل لي.. ثانيا قمتوا بنشر فيديو لي وانا أضع فونديشن فقط وأقوم بميكب توتريال أنا ما عندي مشكلة في شيء أنا أحبكم كلكم” وشكرت العنود كل من علق على فيديوهاتها سواء بإيجابية أو بتعليق سلبي هجومي.

#العنود_عبدالله_ترد_بقوة

ارتفع الهاشتاق للترند بسبب مجموعة فيديوهات نزلتها العنود عبد الله في السناب

pic.twitter.com/dvGv4EJGDv — سالفة الهاشتاق (@AbutHash) September 28, 2020