شاهد.. السعودية ريم الصانع تثير الجدل بفيديو مثير!

أشعلت عارضة الأزياء السعودية ريم الصانع، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس بعض حركات “الدلع” وتنتقد صديقتها التي ترفض مخالطتها للشباب.

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ليس هذا فحسب بل ظهرت الصانع بملابس كاشفة تظهر جزءا من صدرها؛ ما جلعها تتصدر قائمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت الصانع في مقطع الفيديو، وهي تتهم صديقتها بالغيرة منها وقالت إن صديقتها دائمة اللوم والانتقاد لها عندما تعلم بخروجها في موعد مع أحد الشباب، بدلا من تشجيعها.

وواجهت عارضة الأزياء السعودية والتي ولدت ونشأت في أمريكا، عددا من الانتقادات، في مرة ليست الأولى من نوعها.