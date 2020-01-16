الصفحة الرئيسية فن شاهد.. السعودية ريم الصانع تثير الجدل بفيديو مثير!

شاهد.. السعودية ريم الصانع تثير الجدل بفيديو مثير!

بواسطة -
0 37
السعودية ريم الصانع

السعودية ريم الصانع

أشعلت عارضة الأزياء السعودية ريم الصانع، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس بعض حركات “الدلع” وتنتقد صديقتها التي ترفض مخالطتها للشباب.

ليس هذا فحسب بل ظهرت الصانع بملابس كاشفة تظهر جزءا من صدرها؛ ما جلعها تتصدر قائمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت الصانع في مقطع الفيديو، وهي تتهم صديقتها بالغيرة منها وقالت إن صديقتها دائمة اللوم والانتقاد لها عندما تعلم بخروجها في موعد مع أحد الشباب، بدلا من تشجيعها.

وواجهت عارضة الأزياء السعودية والتي ولدت ونشأت في أمريكا، عددا من الانتقادات، في مرة ليست الأولى من نوعها.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.