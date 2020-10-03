أثارت نجمة “سناب شات” السعودية، العنود العيسى، موجة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو جريء وهي تستعرض “البكيني”، وتتحدث بشكل اعتبره البعض خادشا للحياء.

وظهرت العنود، وهي طالبة سعودية مبتعثة للدراسة في الولايات المتحدة، بفيديو عبر حسابها، وهي تستعرض مجموعة من ملابس البحر “البكيني” قائلة إنها ستُجربها لأول مرة.

ثم ارتدت إحداها وقالت: “شكلها حلو من الأمام، لكن من الخلف المفروض تغطي مؤخرتي، لكن مؤخرتي كبرت وأنا اشتريت مقاسا صغيرا…”.

يذكر ان العنود العيسى حظيت بشهرة على مواقع التواصل في ديسمبر العام الماضي، حيث نشرت مقطعا عبر “يوتيوب” تروي فيه قصتها، وكيف أصبحت فتاة يصفها الآخرون بـ”الفاسدة”.

وأوضحت أن السبب وراء سلوكها المثير للجدل هو تعرضها للاغتصاب على يد ابن شقيقتها.