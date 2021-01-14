تواصل المودل السعودية الشهيرة باسم “آش – Ash”اثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تصريحاتها الجريئة وتأكيدها ان كل الرجال يتمنونها.

فقد ظهرت آش في فيديو جديد وهي ترد على احد متابعيها الذي اتهمتها بأنها ليست سعودية اصيلة قائلة “هذا هو جمال نجد العدية الجمال العربي الاصيل انت اش عرفك بالجمال العربي الاصيل”.

مودل Ash:



"جمالي جمال نجد العذية، اللي كل رجال كوكب الأرض يتمنونه" pic.twitter.com/TkbM4f816w — WHR (@whrumor) January 13, 2021

وتابعت Ash كلامها قائلة “ان هذا الجمال هو طموج كل رجل على كوكب الارض ” ثم ختمت مطالبة من هذا المتابع ان يتثقف، حسب تعبيرها.

وكالعادة فقد اثارت Ash سخرية المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ثقتها الزائدة بنفسها فيما اتهمها اخرون بأنها تحاول تقليد مواطنتها المقيمة في الولايات المتحدة هند القحطاني.

يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي تتحدث فيها عن نفسها بهذه الطريقة، فقد سبق ان ظهرت في فيديو اخر وهي تقول”كل الرجال بتمنوني وكل بنت هدفها ان تكون مثلي وانا ملكة جمال الخليج لأني انا الوحيدة في السوشيال ميديا كلها ومن المشاهير كلهم اللي مو ضاربة بوتوكس وفيلر ومركبة وجه جديد فمن حقي ان افختر بجمالي”.

المودل Ash تُصرّح:



"كل الرجال يتمنوني وكل البنات هدفهم يصيرون مثلي؛ وأنا ملكة جمال الخليج" pic.twitter.com/JFRrxYXQRF — WHR (@whrumor) January 1, 2021