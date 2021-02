شارك الفنان المصري “آسر ياسين” جمهوره ومحبيه، عبر الذاكرة الشخصية “ستوري” لحسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة مدمجه ظهر من خلالها مع شقيقه الوسيم “إسلام” الذي كان يحتفل بعيد ميلاده، ويعد هذا الظهور هو ظهور نادر لشقيقه.

وهنأ الفنان آسر ياسين شقيقة من خلال تلك الصورة المدمجه بمناسبة عيد ميلاه وأرفقها بالتعليق قائلاً: ” happy birthday to my best man” وتفاجي كافة محبي أسر بالشبه الكبير بينه وبين شقيقه، حيث أشار الكثيرين أن شقيقه يُعد “نسخة طبق الأصل” منه.

في سياقٍ آخر، نشر آسر ياسين في الفترة الماضية صور من داخل سيارته، وكان بجانبه سيارة أجرة تستقلها سيدة مصرية وعلق آسر علي الصورة وقال “ست مصرية أصيلة نازلة تشتغل على التاكسي بتاعها..وده ما يمنعش أنها كانت هتخبط عربيتي وعربيتها علشان الصورة تطلع حلوة”، وتفاعل مع الصور التي نشرها الكثيرون من محبي آسر الذين أشادوا بفعله، وتوجيهه الشكر لهذه السيدة المصرية التي قررت أن تتحمل المعناة الحياتية والتخلي عن العادات والتقاليد وقامت بالعمل من أجل أبنائها .

وعلي الصعيد الفني، رشح المخرج أحمد خالد، الفنان آسر ياسين لمشاركة النجمه نيللي كريم في بطوله مسلسلها الجديد “ضد الكسر”، المقرر عرضه في السباق الدرامي رمضان القادم. وجاء ترشيح “آسر” بعد اعتذار الفنان كريم فهمي عن المشاركة في العمل. على الجانب الآخر، بدأ المخرج تصوير أول مشاهد العمل بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الدقي.

وكان آسر ياسين قد أعلن فى وقت سابق عن موعد طرح أحدث الأفلام الذى يحضر لها حالياً وهو “فيلم الشايب”، حين أشار من خلال حسابه بموقع إنستجرام إلى أن الفيلم قد يعرض عام 2022، حيث نشر صورة ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الأخيرة، وعلق عليها بكتابة اسم الفيلم “الشايب”، ومعه 2022.