شيعت منذ قليل جنازة السيدة ” فادية الرداد ” والدة الفنان المصري ” حسن الرداد ” بعد صلاة العصر من مسجد عمرو بن العاص في محافظة دمياط مسقط رأسهم .

وشارك عدد من أهالي المحافظة حسن الرداد في أداء صلاة الجنازة على الفقيدة وتقديم واجب العزاء وتشييعها إلى مثواها الأخير في مقابر أسرتها بجوار زوجها ونجلها .

وظهر في الصور حسن الرداد وهو يحمل نعش والدته .. كما ظهر الفنان ” محمد لطفي ” الذي حرص على التواجد بجانب الرداد .

وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة والدته مساء أمس السبت عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي .