حل المهندس ” كريم عوف ” النجل الوحيد للفنانة المصرية الراحلة ” خيرية أحمد ” وحفيداتها الثلاث ” سارة ومريم وفاطيما ” ضيوفا في برنامج ” السفيرة عزيزة ” المذاع على قناة dmc وذلك بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة على وفاة خيرية أحمد .

وظهرت حفيدات الفنانة الراحلة خلال اللقاء وهن يرتدين من ملابس جدتهن وأشاروا في حديثهم إلى أنهم يحرصن على ارتدائها بشكل مستمر مع قيامهن بضبط المقاسات وإعادة تنسيق القطع لتصبح عصرية .

فقالت مريم : ” كنت أختبئ في دولاب ملابس جدتي دائما ولدي الكثير من الصور وأنا ارتدي البالطو الخاص بها وكذلك باروكتها ” .

أما فاطيما وهي الحفيدة الصغرى لخيرية أحمد قالت أن ارتدائهن لهذه الملابس يجعلهن يشعرن أن جدتهن مازالت قريبة منهم ولم ترحل ويجعلهن يتذكرن الكثير من المواقف والذكريات معها .

فيما قالت الحفيدة الكبرى سارة : ” لا يهمني إن كانت موضة قديمة أو لا فأنا أحب هذه الملابس كثيرا وأحاول ارتدائها بشكل عصري مناسب للذوق الآن ” .

يذكر أن الفنانة خيرية أحمد كانت قد رحلت عن عالمنا في 19 من نوفمبر لعام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان .