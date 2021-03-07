نشرت الفنانة المصرية ” حلا شيحة ” صورة جديدة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة زوجها الداعية الإسلامي والمنتج ” معز مسعود ” في أحدث ظهور لهما بعد عقد قرآنهما .

وظهرت في الصورة حلا شيحة مع معز مسعود وأولاده وأولادها خلال تواجدهم في أحد النزهات العائلية خارج المنزل .

وكتبت حلا في تعليقها على الصورة : ” الحمد لله يوم جميل مع العائلة .. ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعا ” .

يذكر أن الفنانة حلا شيحة كانت قد احتفلت بعقد قرآنها على معز مسعود في التاسع من شهر فبراير الماضي داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد محدد من الأهل والمقربين .