شاهد .. الظهور الأول للزوجة ” السابعة ” للفنان حسين فهمي

ظهر الفنان المصري ” حسين فهمي ” للمرة الأولى برفقة زوجته السابعة في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 41 على الرغم من عدم إعلانه في وقت سابق عن الزواج أو عن تفاصيله .

حيث أطل حسين فهمي برفقة زوجته على السجادة الحمراء وبدأوا في التقاط الصور ولكنه لم يسمح لوسائل الإعلام بالتواصل مع زوجته واكتفى بالتصوير الرسمي على السجادة الحمراء .. ودخل بعدها إلى قاعة الافتتاح مسرعا وجلس برفقتها في الصف الأول باعتباره الرئيس السابق للمهرجان .

يذكر أن الفنان حسين فهمي تزوج سابقا ست مرات الأولى كانت من ” نائلة محمود ” وأنجب منها محمود ونيرة والثانية من النجمة ميرفت أمين بينما الزوجة الثالثة كانت ” نينا ” وهي ابنة أحد السفراء السابقين والتي لم تستمر معه كثيرا .

والزوجة الرابعة هي ” هالة فتحي ” وهي إحدى كبيرات خبراء الكمبيوتر وأعلن حسين فهمي ارتباطه بها خلال فترة توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، .. والزوجة الخامسة هي الفنانة ” لقاء سويدان ” والتي بدأت علاقتها العاطفية بالنجم حسين فهمي في مسرحية ” أهلا يا بكوات ” .. والزوجة السادسة هي ” رنا القصيبي ” والتي ارتبط بها حسين فهمي لمدة دامت 3 أعوام وانتهت بالخلع .

وكان قد أكد الفنان حسين فهمي في تصريحات سابقة له أنه يرغب في الزواج مرة أخرى وقلبه لن يتوقف عن الحب والاستمتاع بالجمال .. وفلسفته في الحياة أن الماضي انتهى وأصبح في الذاكرة والحقيقة هي اللحظة الحالية قائلا : ” بعرف أعيش اللحظة ” .

كما أعلن عن رفضه الاستسلام لكلام الناس عنه أو الأزمات الأخيرة التي أحاطت بزيجتيه من رنا القصيبي وقبلها لقاء سويدان .