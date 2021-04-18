نشر نجم برنامج ستار أكاديمي الفنان الكويتي ” بشار الشطي ” صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة إبنه الوحيد ” عبد الرحمن ” في أحدث ظهور له بعد كبر سنه .

وظهر بشار الشطي في الصورة وهو يحتضن نجله عبد الرحمن الذي تغيرت ملامحه بالكامل واكتسب وزنا زائدا .

وكتب نجم برنامج ستار أكاديمي في تعليقه على الصورة موجها رسالة إلى إبنه : ” يا بني لا تلتفت .. خلفك أشياء كثيره سيئة .. سيئة جدا قد توجعك .. هناك من يكره تقدمك وهناك من يتمنى أن يوقفك وهناك من يتمنى أن يراك خلفه ” .

وتابع : ” يا بني .. كن وحيدا في الطريق الصحيح ولا تكن زعيما في الطريق الخطأ .. يا بني .. إن تسقط لن يرحمك أحد وإن تتعثر سيحاول الكثير إسقاطك .. يا بني كن شيئا في مكان ولا تكن لاشيء في كل مكان ” .

وأضاف بشار الشطي : ” يابني لا تلتفت إلا إذا أردت الرجوع خلفهم أو قررت أن تكون مثلهم وأنا أعلم بأنك لست مثلهم ” .

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشاروا في تعليقاتهم إلى وجه الشبه الكبير في الملامح بين عبد الرحمن ووالده لافتين إلى أنه يبدو صاحب شخصية عفوية وكوميدية كوالده .