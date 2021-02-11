خرجت الفنانة ” يسرا ” بمقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في ظهورها الأول بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد .

ووجهت يسرا من خلال الفيديو الشكر للفنانة ” سماح أنور ” على تكريمها لها في مهرجان ” أفلامها ” في دورته الأولى فقالت : ” بشكرك يا سماح جدا جدا على مهرجان أفلامها وإنك اخترتيني إن يكون بإسمي السنة دي وبتمنالك التوفيق ” .

وتابعت : ” سعيدة جدا بمجهودك وفرحانة بيكي بتعملي مجهود كبير جدا وأتمنالك كل التوفيق اللي في الدنيا .. أنا متأكدة كمان إن محمود حميدة فرح جدا .. إحنا معتزين بيكي كفنانة وكإنسانة وبنحبك من قلبنا .. بشكرك جدا يا سماح على الشرف الكبير ده وعلى إنك عملتي مهرجان ودورة بأسامينا ” .

كما كتبت يسرا في تعليقها على الفيديو : ” حبيبتي وصديقة العمر الجدعة والمشرفة دائما .. ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير لمهرجان أفلامها .. حقيقي فكرة عظيمة ومشرفة إن يكون فيه مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة ” .

وأضافت : ” فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات .. شرف كبير ليا أن يكون إنطلاقة المهرجان بدورته الأولى مهداه ليا .. كل الدعم لصديقتي العظيمة سماح أنور وإن شاء الله يكون من أنجح المهرجانات الدولية ” .

يذكر أن مهرجان أفلامها هو فكرة الفنانة سماح أنور ورئيسته وانطلقت فعالياته في دورته الأولى يوم 28 يناير الماضي واستمرت حتى 4 من شهر فبراير .. ويقوم حول مناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة .

وشهد تكريم كلا من يسرا ومحمود حميدة باعتبارهما من أبرز الممثلين المساندين للسينما المستقلة .