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شاهد .. الظهور الإعلامي الأول لشقيقة عمرو يوسف

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تحل الفنانة السورية ” كندة علوش ” ضيفة مع الغعلامية المصرية ” منى الشاذلي ” في حلقة يوم الخميس المقبل من برنامجها ” معكم ” المذاع على قناة ” cbc ” وذلك بعد غابها لمدة عامين عن الوسط الفني والإعلامي بعد إنجابها لإبنتها ” حياة ” من زوجها الفنان ” عمرو يوسف “.

وتتحدث كندة علوش خلال الحلقة عن حياتها بعد الإنجاب ومشاعر الأمومة وعن حياتها برفقة زوجها مساندته لها دائما .

وتشهد الفقرة الثانية من الحلقة تواجد ” علا يوسف ” شقيقة عمرو يوسف في الظهور الإعلامي الأول لها للحديث عن صداقتها بزوجة أخيها وكواليس علاقتهما القوية .

وتشارك كندة شقيقة زوجها في مجموعة من الألعاب الترفيهية خلال الحلقة وسط تفاعل الجمهور وكذلك تتحدثان عن الفوارق بين العادات السورية والمصرية .

 

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