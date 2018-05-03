شاهد: الفنانة جومانا مراد بعد عمليات التجميل.. هل تغيرت!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنانة السورية جومانا مراد وبدت فيها بملامح مختلفة وأكثر شباباً.

ونشرت صورها على تطبيق “انستغرام” وظهرت فيها كشابة عشرينية من خلال ملابسها الشبابية بقميص طويل وتنورة قصيرة باللونين الاسود والأبيض، مع مكياج ناعم بدت فيها أصغر سناً.

وخطفت الممثلة السورية الأنظار من خلال ملامحها التي انقسمت بسببها التعليقات بين من رأى بأنه لجأت لعمليات التجميل لأنفها وشفاهها، في حين هناك من ربط الأمر بالمكياج فقط، بحسب مجلة “لها”.

وكان الشهر الماضي، صدر بحق المنتج أمير نعمو والمخرج صفوان نعمو حكماً بخصوص القضية التي رفعتها بحقهم مراد وزوجها المحامي ربيع بسيسو بسبب سوء الأمانة وسرقة الأموال غير المشروعة، وبعد أن تم الحكم عليهما وصدر حكم قضائي بسجنهما لمدة عامين، قام المدعى عليهما أمير وصفوان نعمو بالعودة لسوريا، ومحاولة الهرب من تنفيذ الحكم، وقاما بممارسة حياتهما الطبيعية، وضربا بعرض الحائط الأحكام التي صدرت بحقهما.