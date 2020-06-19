حرصت الفنانة مي نور الشريف على تهنئة خالتها الفنانة المعتزلة نورا بمناسبة عيد ميلادها السادس والستين والذي صادف امس الخميس 18 يونيو/حزيران.

ونشرت مي نور الشريف صورة حديثة لها مع والدتها الفنانة بوسي وخالتها الفنانة نورا ظهروا فيها جميعا بالحجاب وعلقت عليها كاتبة: “أمي و خالتي و صديقتي كل سنة و أنتي في أحسن صحة و حال و فوق راسي منورة حياتي”.







يذكر ان نورا اعترلت التمثيل عام 1996 وارتدت الحجاب بعد أن حققت النجومية من خلال مشاركتها فى العديد من الأدوار التى حصلت فيها على البطولة أمام عمالقة الفن فى العديد من الأفلام والمسلسلات التى أصبحت علامات فى تاريخ الفن ومنها ” امرأة ضلت الطريق، عندما يسقط الجسد، زمن حاتم زهران، المنحوس، أربعة فى مهمة رسمية، جرى الوحوش، ولكن شىء ما يبقى، الهاربان، الكيف، العار، عنتر شايل سيفه، ضربة شمس”.