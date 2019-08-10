شاهد .. الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه

احتفل الفنان المصري ” أحمد حاتم ” يوم الخميس الماضي بعقد قرآنه على ” جايدا الديب ” وهي من خارج الوسط الفني بحضور عدد من الأهل والأصدقاء وبعض نجوم الوسط الفني منهم المخرج عثمان أبو لبن والفنانة ميريهان حسين .
ونشر الفنان ” إسلام جمال ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” عددا من الصور من حفل عقد القرآن .
وكتب إسلام معلقا عليها : ” كتب كتاب واحد من أعز الناس لقلبي .. ألف مبروك يا تومي ربنا يفرح قلبك يا صاحبي ” .
وتفاعل عددا كبيرا من المتابعين على الصور وقدموا التهاني للفنان أحمد حاتم .
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كتب كتاب واحد من اعز الناس لقلبي. الف مبروك يا تومي ربنا يفرح قلبك يا صاحبي ❤️🔝