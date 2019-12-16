شاهد.. الفنان سعد لمجرد يلتقط الصور التذكارية مع معجبيه في أحد مولات الرياض

ظهر الفنان المغربي سعد لمجرد في أحد المولات بمدينة الرياض، وذلك خلال تواجده في المملكة استعداداً لإحياء حفلة له بعد يومين.



وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص تجول سعد لمجرد في المول بينما يستوقفه العشرات من الجماهير لالتقاط الصور التذكارية معه.

ويواجه الفنان المغربي تهماً بالاعتداء الجنسي في فرنسا، ومن المقرر محاكمته في الشهور الأولى من العام المقبل وكان قد ألقي القبض عليه في سبتمبر من العام الماضي قبل أن يفرج عنه في الخامس من ديسمبر.