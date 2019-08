شاهد: الكويتية “روان بن حسين” تخطف الأنظار على شواطئ اليونان

View this post on Instagram

Thank you @mo_bod for showing me around Bodrum city center🏠 Took me back to the main roots and heritage of the wonderful people of Bodrum!❤️☀️ P.S did you know that sponge diving is one of the most important marine activities in Bodrum? وسط المدينه في بودرم كلها تاريخ وحضاره، وعرفت اليوم ان اهل بودرم مشهورين بالتجاره بالاسفنج بالبحري والحرف اليدوية، ناس طيبين وبلد طّيب🇹🇷