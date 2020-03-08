شاهد.. اللبنانية لجين عضاضة تكشف حقيقة إقامتها حفلات بعد اصابتها بالكورونا

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن إصابة المذيعة وعارضة الأزياء ‏اللبنانية لجين عضاضة، بفيروس كورونا المستجد، عقب ‏عودتها من بريطانيا، وتم نقلها إلى مستشفى الحريري الجامعي ‏للخضوع لإجراءات الحجر.‏

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وبعد الإعلان عن إصابتها، تصدر اسم لجين عضاضة مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنى لها الجمهور الشفاء العاجل من هذا الفيروس الذي يثير المخاوف حول العالم، وتسبب بوفاة وإصابة عشرات الآلاف.

وقد انتشرت الشائعات حول إقامة الفنانة عددا من الحفلات والمناسبات عقب وصولها من لندن، بعد انتشار خبر خضوعها للحجر الصحي، كما قال البعض إنها قادمة من ميلانو الإيطالية التي ينتشر فيها المرض، لكن مصادر مقربة من الفنانة نفت ذلك وأوضحت أنها كانت في العاصمة الإنجليزية الأسبوع الماضي وظلت هناك ثلاثة أيام، وعادت إلى لبنان يوم السبت الماضي، ثم بدأت تشعر بعوارض فايروس كورونا يوم الإثنين، مشددة على أنها لم تذهب إلى ميلانو الإيطالية.

غير ان لجين، وفي اتصال مع قناة الجديد اللبنانية، أكدت أنها لم تقم أي حفلات ولا عيد ميلاد ابنتها “تالي”؛ لأنه في شهر نوفمبر ولم يزرها أحد في المنزل، سوى اثنين من جيرانها.

ولجين عضاضة مذيعة لبنانية وعارضة أزياء سابقة، وهي أرملة الملياردير السعودي وليد الجفالي، الذي تزوجته عام 2012 في حفل زفاف أسطوري بلغت تكلفته نحو 10 ملايين دولار، لكن زوجها توفي بسبب إصابته بمرض السرطان.