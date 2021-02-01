تواصل الموديل والناشطة اللبنانية يمنى خوري والمعروفة باسم “دكتورة يومي ” بمشاركة فيديوهات مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجواء الزيارة التي تقوم بها الى السعودية منذ ايام.

وفي احدث هذه الفيديوهات، استفزت الدكتورة يومي السعوديين بقيمة الالماس الذي ارتدته واعتبرت انه قليل في حقها.

وظهرت الدكتورة يومي، في الفيديو، وهي تتمايل على انغام اغنية “يا بعدهم كلهم” للفنان عبدالمجيد عبدالله ثم قالت “الالماس اللي يوم لابسته حقول لكم سعره وهو قليل بحقي يعني مش كثير بس مليون ريال” .

وقد اثار الفيديو غضب عدد من الناشطين السعوديين حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “جات تلقط فلوسنا شي يقهر يدخلون ذي الاشكال ” و “مو هذي اللي بغت تجيها جلطه من قال البخور 400الف ريال؟”و “خيرنا ل غيرنا”.

وكانت يومي قد ظهرت قبل يومين بمقطع فيديو عبرت فيه عن سعادتها بحفاوة الاستقبال التي تلقاها في السعودية وقالت انها تفكر في الاستقرار في الرياض قائلة “ما شفت حدا اهتم بحدا قد ما اهتموا فيي”.