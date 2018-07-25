شاهد.. المدونة الكويتية “سندس القطان” تنتقد راحة الخادمات.. “ويش باقي؟”

انتشر فيديو لمدونة كويتية “مؤثّرة” على مواقع التواصل تنتقد فيه الشروط المفروضة على أرباب العمل في العقود الجديدة لاستقدام عاملات منازل من الفلبين في الكويت، وقد أثار هذا الفيديو جدلاً على مواقع التواصل وتناقلته بعض الصحف الغربية.

وفي الفيديو، اعتبرت خبيرة الماكياج سندس القطان أن العقود الجديدة “مسخرة”، مؤكدة أنها تتضمن شروطا غير مقبولة.

ورأت القطان أن بعض الشروط الجديدة مقبولة، كإعطاء ساعة راحة للعاملة المنزلية كل 5 ساعات عمل، لكنها استغربت من شرط إبقاء جواز سفر الخادمة معها وليس مع أرباب العمل. وتساءلت سندس: “لو أخذت العاملة جواز سفرها وسافرت فمن سيعوضني؟”.

وتطرقت القطان لشرط إعطاء يوم راحة أسبوعي للخادمة، متسائلةً بتهكم “ويش باقي؟”. وانتقدت كيف أن العاملة ستعمل 24 يوما في الشهر فقط، أما في الأيام الباقية فلا تعلم ربة المنزل أين العاملة، خاصةً أن جواز سفرها معها.