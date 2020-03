شاهد.. الممثل العالمي ادريس إلبا يعلن اصابته بفيروس كورونا

كشف الممثل البريطاني، إدريس ألبا، الإثنين، عن نتيجة تحاليله من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن النتيجة جاءت إيجابية.

ونشر ألبا فيديو له عبر حسابه على تويتر كاشفًا عن إصابته قائلا: “أنا بخير، لم تظهر عليّ أعراض حتى الآن ولكن عزلت نفسي منذ اكتشفت عن التعرض المحتمل للفيروس، ابقوا في المنزل، لا داعي للذعر”.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020