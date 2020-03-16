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شاهد.. الممثل العالمي ادريس إلبا يعلن اصابته بفيروس كورونا

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كشف الممثل البريطاني، إدريس ألبا، الإثنين، عن نتيجة تحاليله من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن النتيجة جاءت إيجابية.

ونشر ألبا فيديو له عبر حسابه على تويتر كاشفًا عن إصابته قائلا: “أنا بخير، لم تظهر عليّ أعراض حتى الآن ولكن عزلت نفسي منذ اكتشفت عن التعرض المحتمل للفيروس، ابقوا في المنزل، لا داعي للذعر”.

وبهذا الإعلان انضم “ألبا” إلى النجوم الذين أعلنوا مؤخرًا إصابتهم بـ”كورونا”، ومنهم توم هانكس وزوجته، أولجا كوريلينكو.

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