تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعلامي الاماراتي صالح الجسمي ظهر فيه برفقة الموديل العراقية شمس.
وظهرت الموديل شمس وهي تسأل صالح الجسمي عن سبب مشاكله معها وبعدما تحدث عن ظهورها في البحر بثياب غير لائقة سألته: “ما تشوف غيري حد بيطلع بمايوه ما سويت شي” ليجيبها “سويتي اقضوا حوائجكم بالكتمان الايام القادمة حبلى بالمفاجأت”.
وكان صالح الجسمي قد أعلن مقاضاة أحد حسابات المشاهير بعد نشر عدة صور زعموا أنها له، برفقة الفنانة اللبنانية قمر والموديل العراقية شمس في أحد الكازينوهات بالعاصمة اللندنية، وهو ما نفاه متوعداً إياهم بالحبس.
كما تحدث صالح الجسمي عن فيديو قديم متداول له مع الاعلامية الكويتية حليمة بولند موضحا انه تمت منتجته بطريقة سيئة.