تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعلامي الاماراتي صالح الجسمي ظهر فيه برفقة الموديل العراقية شمس.

وظهرت الموديل شمس وهي تسأل صالح الجسمي عن سبب مشاكله معها وبعدما تحدث عن ظهورها في البحر بثياب غير لائقة سألته: “ما تشوف غيري حد بيطلع بمايوه ما سويت شي” ليجيبها “سويتي اقضوا حوائجكم بالكتمان الايام القادمة حبلى بالمفاجأت”.

وكان صالح الجسمي قد أعلن مقاضاة أحد حسابات المشاهير بعد نشر عدة صور زعموا أنها له، برفقة الفنانة اللبنانية قمر والموديل العراقية شمس في أحد الكازينوهات بالعاصمة اللندنية، وهو ما نفاه متوعداً إياهم بالحبس.

السلام عليكم،، سأبدأ سلسلة التغريدات هذه عن حساب الفضائح الجنسية والإبتزاز #شنينة والذي بدأت منذ شهر فبراير الماضي باكتشاف خيوط المتورطين فيه بأسمائهم والدول التي يقيمون فيها وجنسياتهم وأرقام هواتفهم وصور بطاقات هويتهم أو جوازاتهم، فلا مجال عندي لمبتز حتى وإن كان يملك ما يسيء لي. — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) June 19, 2020

كما تحدث صالح الجسمي عن فيديو قديم متداول له مع الاعلامية الكويتية حليمة بولند موضحا انه تمت منتجته بطريقة سيئة.