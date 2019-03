شاهد… الهام الفضالة بالقفطان المغربي في حفل تخرج احلام حسن

View this post on Instagram

‎منتهى الأناقة حينما يكون فكرك أكثر تهديباً من مظهرك .. ومشاعرك أزكى طيباً من عطرك .. وخُلُقك أكثر جاذبية من خِلقتك ‎ _ القفطان المغربي حلو بالزاف بالزاف انا شخصيا اعشق القفاطين المغربية رزة وكشخة ❤️ ومساءكم جميل كجمال أرواحكم ❤️ _ #الهام_الفضاله #elhamalfedhalah #actress #party #makeup #fashion #celebrity #kuwait #خلود_الشمري #ربيعة #القفطان_المغربي