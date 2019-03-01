شاهد… الهام الفضالة بالقفطان المغربي في حفل تخرج احلام حسن

اطلت الفنانة الكويتية الهام الفضالة بالقفطان المغربي وذلك في حفل تخرج مواطنتها الفنانة احلام حسن.

وقد نشرت الهام الفضالة فيديو عبر حسابها على سناب شات اثناء خضوعها لجلسة ماكياج على يد الخبيرة خلود الشمري.

كما نشرت صورة لها بالقفطان المغربي وعلقت عليها قائلة: “منتهى الأناقة حينما يكون فكرك أكثر تهديباً من مظهرك .. ومشاعرك أزكى طيباً من عطرك .. وخُلُقك أكثر جاذبية من خِلقتك ‎”.

وتابعت: “القفطان المغربي حلو بالزاف بالزاف انا شخصيا اعشق القفاطين المغربية رزة وكشخة”.