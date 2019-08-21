شاهد.. الهام الفضالة تحتفل بحفيدتها الاولى: “شعور غريب”

احتفلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بقدوم حفيدتها الأولى من ابنتها الكبرى منى العتيبي وحرصت الفنانة على مشاركة متابعيها فرحتها.

ونشرت الفنانة إلهام الفضالة الصورة الأولى لحفيدتها من ابنتها منى العتيبي، وكتبت الفنانة تعليقا على الصورة:”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله بفرحة لا يصفها أي كلام رزقني الله بأول حفيدة (إلهام) فالحمد لله حمداً يليق بجلاله على أجمل عطايا الرحمن وعلى سلامة ابنتي وحفيدتي وأنا في أفضل حال”.

كما أطلت الهام الفضالة في فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي شاكرة كل من هنأها بحفيدتها كاشفة انها هي من قصت الحبل السري.

يذكر أن الفنانة إلهام الفضالة رزقت من زواجها الأول بابنة كبرى وهي منى العتيبي والتي تزوجت عام 2018، وحضر حفل زفافها مجموعة كبيرة من النجوم من الكويت والخليج، ولدى الفنانة إلهام الفضالة ابنتان ايضا هما فجر ونور من زواجها الثاني، وتعيش الفنانة معهما الآن.