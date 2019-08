شاهد.. الهام الفضالة تحتفل بحفيدتها الاولى: “شعور غريب”

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. رزقني الله بفرحة لا يصفها أي كلام رزقني الله بأول حفيدة (إلهام) فالحمد لله حمداً يليق بجلاله على أجمل عطايا الرحمن وعلى سلامة إبنتي وحفيدتي وأنا في أفضل حال #ماشاء_الله #الهام_الفضاله #ماما_لوما #بيبي_لوما #حفيدة_إلهام_الفضاله #حفيدة #الكويت #لوما_الصغيرة #لوما_الصغيرة_نورتينا💛