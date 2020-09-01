أطلت الفنانة الكويتية الهام الفضالة في فيديو جديد على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثث خلاله عن موقف حدث معها أثناء لقائها بمواطنة اجنبية.

وكشفت الهام الفضالة ان هذه الأجنبية قالت لها: “اشوفك في النتفليكس واحب مجوهراتك ولبسك وستايلك”.

ثم توجهت الهام الفضالة الى متابعيها قائلة: “حتى الاجانب يعجبهم ستايلي شفتوا”.

وكانت الهام الفضالة قد فاجأت متابعيها مؤخرا بكشفها عن الاجور التي تقاضتها عن اخر اعمالها حيث قالت انها قدمت مسلسلين مع “عامر الصباح” في 2016 وتقاضت عنهما 120 ألف دينار كويتي، كما كشفت عن أجرها في عمل مع “المجموعة الفنية” إذ تقاضت 90 ألف دينار كويتي، أما “ديتونا” فكان لها عمل واحد معهم مقابل 60 ألف دينار كويتي.