كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن أنها لم تعش مراهقتها بسبب زواجها في سن مبكرة حيث قالت ردا على سؤال “شوف كوني تزوجت بعمر صغير 16 سنة لا أعتبر نفسي عشت المراهقة، ومراهقتي أتت بعد 18 عامًا بل عشت طفولة وايد حلوة”.

وأشارت خلال مقابلة لها مع حمد قلم ضمن برنامجه “حمد قصص” إلى أنها كانت جارة نبيل شعيل، لافتة إلى أنها التقته خلال تسجيل نبيل أغنية أول العام “رمضان يجمعنا” في وقت سابق وعرض لها صور من بيوتهما التي كانت تجمعهما وقت الجيرة. وأضافت “نبيل كان لديه سيارة سبور وأخواته صديقاتي، ونلعب مع بعضنا بالسكة”.

إلهام الفضالة تحدثت عن الزواج أيضًا وقالت خلال الحلقة “انا شنو كنت فاهمة الزواج سوى انه “نفنوف” أبيض وألبس الطرحة، ما أنصح وحدة تتجوز بهذا العمر، شميرة إلى أن عمر 20 هو الأفضل، والأفضل أيضًا بعد أن تنتهي البنت من جامعتها”.

وكشفت أيضًا إلهام الفضالة خلال الحلقة عن معارضة أهلها لدخولها مجال الفن، قائلة “أول شيء ما قاله كويتية وما كنت حاطة (الفضالة) وعطوني جنسيات كتيرة وما يدرون أنا كويتية”.

وخلال تصوير مسلسل “ثمن عمري” مع حياة الفهد، طالبتها بوضع اسم عائلتها مع اسمها حتى يعرف الجميع أنها كويتية، خاصة مع عدم وجود شابات كويتيات بالمجال الفني وقتها.