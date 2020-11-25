حلت الفنانة المصرية الهام شاهين ضيفة على مواطنتها الاعلامية لميس الحديدي في حلقة الامس من برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “اون” حيث كشفت بعض الجوانب من حياتها الشخصية.

وتحدثت الهام شاهين، خلال اللقاء، عن فشلها في زيجاتها وعلاقاتها السابقة قائلة “فشلت جدا في الحياة الزوجية يعني كنت فاشلة مع مرتبة الشرف” مبررة سبب فشلها بالقول “انا حبيت شغلي اكثر ما حبيت الزوج وكان شغلي هو الاساس والاهم ولما يوقف في طريقي كنت بسيبه هو ما بسيب شغلي على شانة”.

غير ان الهام شاهين اضافت الى اسباب فشلها في الزواج ما وصفتها بـ “انانية الرجل” قائلة “الرجل اناني جدا وفي اوقات بكون غيران مش عليك غيران من نجاحك غيران من انك اسم معروف من انك بتخشي مكان الناس كلها بتبص عليك”.

وتابعت الهام شاهين: “انا عاذرة الرجل الشرقي نحنا شغلتنا صعبة جدا وفعلا مش اي حد يتحملها انا كنت بشتغل 25 ساعة في الـ 24 ساعة”.

وعن امكانية زواجها في الفترة القادمة، قالت الهام شاهين: “فات الوقت انا طبعا مش صغيرة” وتابعت “فات الوقت اني انا ارجع اتحمل رجل واتحمل مسؤوليته خلاص”.

أربعة رجال في حياة الهام شاهين

وكانت الهام شاهين قد رتبطت بأربعة رجال بعلاقات مختلفة انتهت جميعها بالفشل ولم تخف في أحاديثها تفاصيل تلك العلاقات.

البداية كانت مع رجل الأعمال عادل حسني الذي تزوجته رغم فارق السن وقد صرحت وقتها بأن سبب الإرتباط هو حبها لرجل السياحة الذي دخل مجال الإنتاج الفني ربما من أجلها والتي استمرت لمدة ثلاث سنوات توجت بعدها بالزواج الذي لم يستمر أيضا.

الفنانة المصرية ارتبطت بعد انفصالها برجل الأعمال اللبناني عزت قدورة وظل الزواج بشكل سري إلى أن فضحته واقعة القبض على شخص يحمل ماء النار أراد تشويهها وتبين أن قدورة هو من وراءه وذلك بعد انفصالهما وقد فجرت هذه الواقعة الكثير من الأسرار عن الفنانة التي خرجت وقتها لتدافع عن أسباب بقاء هذا الزواج بشكل سري لمدة عامين مؤكدة أنه كان حرصا على حياة قدورة الخاصة.

إلهام شاهين ارتبطت بعلاقة أيضا مع الفنان المعتزل وجدي العربي والذي خطبها لكن تم فسخ الخطبة وقد صرحت وقتها بأن والدها هو من وقف في طريق إتمام الزواج.

من أغرب علاقات إلهام شاهين تلك العلاقة التي جمعتها برجل الأعمال المسيحي رامي لكح والتي قيل وقتها أنه سيغير ديانته من أجل الزواج منها وقد زج باسم إلهام شاهين في القضايا التي تورط فيها لكح بسبب مديونياته للبنوك لكنها خرجت لتنفي كل ذلك مؤكدة أن لكح من أفضل الرجال الذين عرفتهم في حياتها.