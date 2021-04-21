أثارت الفنانة المصرية إلهام شاهين الجدل بتصريحات جريئة انتقدت فيها الرجال بشكل عام معتبرة أهم غالبًا ما يكونوا سبب الكثير من المشكلات الزوجية، وأن أي مشكلة تتعرض لها المرأة في الحياة تكون بسبب الرجل. حسب تعبيرها.

وقالت الهام شاهين، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة «القاهرة والناس»، أن : «الست عايزة تكسب الراجل وعايزة حياة هادية وعايزة رومانسية نحن أكثر رومانسية منهم».

وأكدت الهام شاهين أن لديها عقدة من الرجال بسبب التجارب العاطفية كافة التي خاضتها وقالت : «أنا فاشلة جدا جدا في علاقتي بالطرف الاخر انا شخصية متعبة جدا للرجل».

وتابعت «الراجل عايز القطة الهادية المستسلمة وأنا نمرة شرسة ومعنديش تفاهم، واستسلمت لمرة واحدة وعشت قصة حب لكنها لم تكتمل».

من ناحية أخرى، أوضحت الفنانة إلهام شاهين، أنها انتصرت في معركتها ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك في علاقتها بالدول التي تحوي الإخوان الهاربين وقالت: «الدول التي احتوت الاخوان لم تتعامل بشكل طيب، وقطر وتركيا تسببوا في مشكلات سياسية كثيرة لمصر، ومحدش هيطيق أي فنان إخواني لو رجع مصر».

جدير بالذكر أن فقرات برنامج «شيخ الحارة والجريئة» بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية «مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة»، ويذاع يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب أذان المغرب مباشرة الساعة 6:25 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.