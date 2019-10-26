شاهد. اليسا بين المتظاهرين: “كلن يعني كلن” وماذا قالت عن سمير جعجع وحسن نصرالله؟

انضمت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم السبت، إلى مسيرات المتظاهرين في شوارع لبنان، احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتواجدت إليسا في ساحة الشهداء وسط بيروت، للمشاركة في التظاهرات، التي يقوم بها الشعب اللبناني مطالبا باسقاط الحكومة ورئيس الجمهورية.

وظهرت إليسا في الصور والفيديو، وهي حاملة لعلم لبنان وتسير وسط التظاهرات.

وقالت اليسا في مقابلة مع تلفزيون الجديد ردا في سؤال عن تخليها عن حزب القوات والدكتور سمير جعجع: “انا بلتقي في كثير افكار مع حزب القوات اللبنانية بس اليوم بدي حاسب الكل لان كل الموجودين في السطلة موجودين على الفساد وبس يتحاسبوا البريء نعتذر منه والباقي لازم يتحاسبوا”.

كما اكدت اليسا على رفضها لما ورد في خطاب الامين العام لحب الله حول حمايته للبنان من الداخل “من مين بده يحمي السيد حسن انا بحترمه باللي عمله للجنوب بس الذي عم يصير في الشارع اللبناني انا ضده”.