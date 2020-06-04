أحيت الفناننة اللبنانية اليسا حفلا “أون لاين” ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدمت إليسا خلال الحفل عددًا من أبرز أغانيها من بينها، “إلى كل اللى بيحبونى”، و”كرهنى”، و”أنا وحيدة”، “كلنا نغنى” “الفرحة اللى أنا فيها”، و”هنغنى كمان وكمان”، و”نفسى أقوله”، و”مكتوبة ليك”، كما غنت أغنية “وحشتونى” للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، كما غنت أحدث أغنياتها أغنية “قهوة الماضى” لأول مرة بشكل لايف.

وعلى هامش الحفل الذي أذيع حصريا عبر منصة “شاهد في آي بي” للبث الرقمي، كشفت إليسا للإعلامي السعودي، علي العلياني، عن الوجبات التي تعلمت إعدادها خلال فترة الحجر المنزلي بسبب “كورونا”.

وردا على العلياني الذي قال لاليسا “نحن موعودون بعزيمة ان شاء الله” ردت عليه قائلة: “استفدت ولك تكرم عيونك صرت اعرف اعمل سباغيتي وتبولة ورز مسلوق وكينوا هالقصص اللي انا بحبها”.