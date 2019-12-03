شاهد… اليسا تنفعل على احد حضور حفلها: “كل اللي بغنيه مش عاجبك؟”

انفعلت الفنانة اللبنانية إليسا على احد حضور حفلها الأخير بكندا وذلك بعدما تقدم إلى أمام خشبة المسرح وصار ينادي عليها.

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وفي مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفلها الأخير التفتت إليسا للمعجب وقالت له ماذا يعني أن تنادي علي وتصيح ماذا تريد فقال لها المعجب أريد أغاني جديدة فانزعجت إليسا وردت ” كل اللي بغنيه مش عاجبك هذا اللي عندي! وطلبت منه العودة إلى مكانه وهي من تقرر الأغان.

وكانت اليسا قد ظهرت في مقطع اخر من نفس الحفل، وهي تردد “يا عيب الشوم عليي” وذلك بعد ان نسيت كلمات احد الاغنيات.